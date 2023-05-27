27 мая, 12:00,
обновлено 27 мая, 12:14
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 260 военных ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что также в районе Авдеевки уничтожили склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на донецком направлении более 260 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений "Южной" группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две гаубицы Д-30", - сообщил Конашенков.

По его словам, также в районе Авдеевки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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