В МО РФ сообщили о перехвате двух ракет Storm Shadow и 19 снарядов РСЗО HIMARS ВСУ

Сбиты 12 беспилотников

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили две ракеты Storm Shadow, 19 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, две ракеты HARM, сбили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, девятнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Затишное, Кременная, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Кременец, Ясное Донецкой Народной Республики, Пологи и Ремовка Запорожской области.

Генерал-лейтенант добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 353 беспилотных летательных аппарата, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 310 танков и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 919 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10 481 единица специальной военной автомобильной техники.