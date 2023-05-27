В МО РФ сообщили о поражении пунктов управления бригад ВСУ в Верхнекаменском и Торецке

Как уточнили в ведомстве, речь идет о 24-й и 54-й механизированных бригадах украинских войск

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ в ДНР. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Верхнекаменское и Торецк Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ", - сказал он.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах.

На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 10 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".