МО РФ заявило об уничтожении до 120 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

Также Вооруженные силы России поразили РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 120 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка, Марфополь и Комсомольское Запорожской области.

"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сказал Конашенков.