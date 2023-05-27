27 мая, 12:02,
обновлено 27 мая, 12:07
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении до 120 военных ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

© Минобороны России

Также Вооруженные силы России поразили РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы России уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях до 120 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой Народной Республики, Малая Токмачка, Марфополь и Комсомольское Запорожской области.

"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сказал Конашенков. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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