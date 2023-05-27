Минобороны РФ сообщило об уничтожили более 45 военных ВСУ на купянском направлении

Кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли гаубицу "Мста-Б", американскую радиолокационную станцию и две бронемашины

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за сутки на купянском направлении потеряли более 45 военных, гаубицу "Мста-Б" и американскую радиолокационную станцию, а также две бронемашины. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Красное Первое и Новомлынск Харьковской области. За сутки уничтожено более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал он.