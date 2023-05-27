27 мая, 12:16
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о переходе ВСУ к маневренной обороне на луганском направлении

По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, российские военнослужащие контролируют ситуацию

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующие на луганском направлении в зоне специальной военной операции, перешли к маневренной обороне. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

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"На луганском направлении идет позиционная борьба, противник ведет маневренную оборону. На некоторых участках местности вооруженные формирования Украины пытаются прощупать наши слабые места <…>, но это не вызывает каких-то опасений. Все в штатном режиме. Наши военнослужащие контролируют ситуацию", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что украинские войска могут к 1 июня усилить обстрелы и совершить новые провокации в зоне проведения СВО после недавнего снижения активности из-за сильных дождей. 

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