В ЛНР сообщили о переходе ВСУ к маневренной обороне на луганском направлении

По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, российские военнослужащие контролируют ситуацию

ЛУГАНСК, 27 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующие на луганском направлении в зоне специальной военной операции, перешли к маневренной обороне. Об этом корреспонденту ТАСС в субботу сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

"На луганском направлении идет позиционная борьба, противник ведет маневренную оборону. На некоторых участках местности вооруженные формирования Украины пытаются прощупать наши слабые места <…>, но это не вызывает каких-то опасений. Все в штатном режиме. Наши военнослужащие контролируют ситуацию", - сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что украинские войска могут к 1 июня усилить обстрелы и совершить новые провокации в зоне проведения СВО после недавнего снижения активности из-за сильных дождей.