27 мая, 17:19
Военная операция на Украине

Войска РФ в ходе СВО освободили населенные пункты, заманив противника в "огневой мешок"

Как сообщил подполковник Булат Шамсиев, против мотострелкового батальона сражалось три бригады, в том числе один полк спецназа

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские войска смогли освободить несколько населенных пунктов, отойдя на выгодные рубежи и заманив противника в "огневой мешок". Об этом рассказал подполковник Булат Шамсиев.

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По его словам, перед его батальоном стояла задача занять оборонительные рубежи, чтобы враг из элитных подразделений стянул основные силы на одно направление. В результате против мотострелкового батальона сражалось три бригады, в том числе один полк спецназа.

"Была команда отойти на более выгодные рубежи, вынудив противника войти в огневой мешок. Успешно их атаковали и заставили отойти на исходные позиции, потеряв в живой силе и технике", - сказал Шамсиев в видео, размещенном в Telegram-канале Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, "эта операция помогла российским войскам освободить несколько населенных пунктов". При этом в Минобороны не уточнили, о каких именно населенных пунктах идет речь.

Во время группировки по российским войскам был нанесен артиллерийский удар, в результате которого Шамсиев был ранен. В настоящий момент, уточнили в министерстве, он проходит реабилитацию, чтобы вернуться в строй. 

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