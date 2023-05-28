28 мая, 02:04
Военная операция на Украине

МО сообщило об ударе РФ по пытавшимся вернуть позиции на краснолиманском направлении ВСУ

Начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук уточнил, что истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по опорным пунктам украинских военных в районе Серебрянки

© Минобороны РФ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская авиация и артиллерия нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ, которые предпринимали попытки вернуть утраченные позиции в районе Невского и Серебрянского лесничества. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Националисты 66-й механизированной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ предприняли попытки вернуть утраченные позиции, проведя атаки на невском участке и в районе Серебрянского лесничества. В результате нанесения авиационного удара и огня артиллерии группировки "Центр" противник понес значительные потери в личном составе", - сказал Савчук.

По словам начальника пресс-центра, также истребители-бомбардировщики Су-34 группировки "Центр" нанесли бомбовый удар по опорным пунктам противника в районе Серебрянки, а тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" поразили места скопления техники и опорные пункты ВСУ.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" и "Стрела-10" уничтожили реактивный снаряд типа HIMARS и беспилотные летательные аппараты ВСУ в районах населенных пунктов Стременная и Червоная Диброва", - добавил Савчук. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация