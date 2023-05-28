ВС РФ уничтожили САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30 на херсонском направлении

Представитель экстренных служб региона сообщил о гибели 11 военных ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 28 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" на херсонском направлении, погибли 11 военных ВСУ. Об этом сообщил в воскресенье представитель экстренных служб региона.

"Ночью артиллерийским огнем в районе н. п. Новокаиры уничтожена 122-мм гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери - шесть погибших военных ВСУ, двое получили ранения различной степени тяжести", - отметил он.

Кроме того, днем артиллерийским огнем в районе населенного пункта Янтарное была уничтожена САУ 2С1 "Гвоздика" с экипажем из пяти человек и боекомплектом.

Также, как сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по региону, сотрудники полиции в ходе обследования местности в 1 км от поселка городского типа Чаплинка "обнаружили тайник с боеприпасами, в котором были 97 головных взрывателей, четыре снаряда калибра 152 мм, четыре боевых части установки "Град" и выстрел РПГ".

Боеприпасы были уничтожены на месте с помощью накладного заряда тротила, отметили в пресс-службе.