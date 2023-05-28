Основатель Lobaev Arms рассказал об испытании снайперской системы, закрепленной на БПЛА

Владислав Лобаев считает, что "тот, кому удастся решить этот вопрос, навсегда изменит характер боевых действий"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Оружейная компания Lobaev Arms работает над снайперской системой, состоящей из винтовки, закрепленной на беспилотном летательном аппарате. Об этом сообщил основатель компании Владислав Лобаев.

"Это один из проектов, которыми мы сейчас активно занимаемся <…> Тот, кому удастся решить этот вопрос, навсегда изменит характер боевых действий", - сказал Лобаев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

На сопутствующих кадрах программы были показаны испытания системы, разрабатываемой компанией. Само изделие было скрыто мозаикой.

Lobaev Arms - частная российская оружейная компания, производящая высокоточные дальнобойные винтовки. В августе 2022 года Лобаев в интервью "Российской газете" сообщал, что российские снайперы в ходе спецоперации на Украине используют всю линейку винтовок компании.