МО РФ сообщило об уничтожении до 340 украинских военных на донецком направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районе Георгиевки и Краматорска российские военные уничтожили склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы "Лиман"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении до 340 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - заявил Конашенков.

Также, по его словам, в районе Георгиевки и Краматорска Донецкой Народной Республики российские военные уничтожили склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы "Лиман".