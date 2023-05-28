28 мая, 10:58,
обновлено 28 мая, 11:15
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении складов боеприпасов теробороны Украины и иностранного легиона

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что склады находились в Черниговской и Харьковской областях

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Войска РФ уничтожили склады бригады территориальной обороны и иностранного легиона на купянском направлении в Черниговской и Харьковской областях. Об этом сообщил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Кроме того, в районах населенных пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого иностранного легиона", - сказал он. 

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