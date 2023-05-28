В МО РФ заявили об уничтожении до 65 военных ВСУ на краснолиманском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что также уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Акация"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 65 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" противника. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Торское, Терны Донецкой Народной Республики, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - сказал он.

По информации Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также САУ "Акация" противника.