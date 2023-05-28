28 мая, 11:01,
обновлено 28 мая, 11:19
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении командно-наблюдательных пунктов ВСУ в ДНР и Запорожской области

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й мехбригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156 районах. В районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики и Новоандреевка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции. 

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