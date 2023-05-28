МО РФ: ВСУ потеряли свыше 100 военных на южнодонецком и запорожском направлениях

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что также в районе населенного пункта Степовое уничтожили склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские войска уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях 100 военных, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля", - сказал он.

По его данным, в районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Также в районе населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Конашенков сообщил, что на данных направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное Запорожской области и Водяное Донецкой Народной Республики.