Группировка сил "Восток" поразила опорные пункты противника

Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил, что в районе Каменского "уничтожено два минометных расчета боевиков"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Расчеты самоходных минометов "Тюльпан" группировки сил "Восток" поразили опорные пункты противника в районе Пятихаток и Новоданиловки на запорожском направлении.

Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"На запорожском направлении расчетами самоходных минометов "Тюльпан" поражены опорные пункты противника в районе населенных пунктов Пятихатки и Новоданиловка. В районе Каменского огнем артиллерии уничтожено два минометных расчета боевиков", - сказал он.