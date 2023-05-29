29 мая, 02:03
Военная операция на Украине

Группировка сил "Восток" поразила опорные пункты противника

© Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил, что в районе Каменского "уничтожено два минометных расчета боевиков"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Расчеты самоходных минометов "Тюльпан" группировки сил "Восток" поразили опорные пункты противника в районе Пятихаток и Новоданиловки на запорожском направлении.

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Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"На запорожском направлении расчетами самоходных минометов "Тюльпан" поражены опорные пункты противника в районе населенных пунктов Пятихатки и Новоданиловка. В районе Каменского огнем артиллерии уничтожено два минометных расчета боевиков", - сказал он. 

Теги:
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