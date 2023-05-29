Силы РФ поразили командный пункт ВСУ под Марьинкой

Его уничтожили расчетом самоходного миномета 2С4 "Тюльпан"

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен расчетом самоходного миномета 2С4 "Тюльпан" Южной группировки войск на марьинском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир расчета самоходного миномета "Тюльпан" с позывным "Связист".

"В основном мы работаем именно по укрепрайонам - по лесопосадкам, по траншеям, окопам, блиндажам, дотам. Ну и редко, но работаем по зданиям. Здесь в основном, на этом направлении, работаем именно по зданиям. В том числе отработали по командно-наблюдательному пункту (КНП) противника", - сказал командир.

Согласно данным разведки, КНП ВСУ находился в многоэтажном здании, поэтому было принято решение о применении самого мощного самоходного миномета калибра 240 мм и использовании корректируемых снарядов 3Ф5 - "Смельчак". "Он корректируется благодаря лазеру - высокоточный", - добавил боец.

Кроме того, для уничтожения опорных пунктов ВСУ в Марьинке расчеты "Тюльпана" используют мины 3Ф2 - "Дельфин". "Дальность ее полета - до 9 км, имеет три вида взрывателей - это обычный осколочно-фугасный, малое замедление и большое замедление. Зависит все от вида и вариантов цели - то есть здания, укрепрайоны, сильные укрепрайоны - именно от этого зависит. Подстраиваемся под каждую цель", - добавил "Связист".

Из-за эффективности миномета "Тюльпан" за его расчетом военнослужащие ВСУ ведут непрерывную охоту. "Артиллерия [противника], как правило, вся поворачивается на эту машину в районе огневых позиций, поэтому цель очень желанная - уходить приходится быстро. На позиции, когда мы приезжаем - в принципе машина складывается очень быстро и уезжает. Если мы заряжены и в районе 500 м падает снаряд, мы спокойно выпускаем мину крайнюю и собираемся. Машина - в 30 секунд стопора уходят, блин [на который опирается ствол миномета] только отрывается от земли, и машина уже выдвигается. В принципе, если у нас все хорошо, 40 секунд - и нас уже нет на позиции. То есть для врага это в принципе тяжелая цель. Желанная, но тяжелая, ее тяжело поймать", - поделился особенностями боевой работы старший офицер батареи с позывным "Красный".

Он подчеркнул, что за счет особых тактико-технических характеристик система способна поражать наиболее сложные цели и важные объекты противника. Для их поражения используются минометные мины массой от 130 до 230 кг. Они способны пробивать бетонные перекрытия толщиной до 3 м.