В ЛНР сообщили о взятии в плен у Белогоровки более 20 украинских десантников за двое суток

По данным подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, с ними работают следственные органы

ЛУГАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие взяли в плен за последние двое суток в районе поселка Белогоровка в ЛНР свыше 20 солдат из 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли выгодные позиции на этом участке линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"За истекшие двое суток наши штурмовые отряды провели ряд успешных операций в районе населенного пункта Белогоровка. <...> Захвачены в плен 23 военнослужащих 81-й бригады ВСУ", - сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что военнопленным сразу же оказали медицинскую помощь, а затем отправили их в место содержания, "отвечающее всем нормам международного гуманитарного права". "На данный момент с ними работают следственные органы", - отметил он.

В субботу Марочко сообщил ТАСС, что российские военнослужащие взяли в плен группу десантников из 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на краснолиманском направлении под Белогоровкой.