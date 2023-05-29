В ЛНР сообщили, что ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами на донецком направлении

В частности, речь идет о складах в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка и Часов Яр

ЛУГАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины, дислоцированные в зоне специальной военной операции на донецком направлении, активно пополняют склады ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На донецком направлении выявлена перевозка боеприпасов. Пользуясь низкой облачностью и плохой видимостью, противник активно восполняет расход боеприпасов на складах ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал он, ссылаясь на данные российской разведки.

Марочко отметил, что противник пополняет склады в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка и Часов Яр.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин проинформировал, что в районе Часова Яра фиксируется скопление украинской живой силы и техники, которые оттуда, а также с флангов могут попытаться отбить Артемовск (украинское название - Бахмут). При этом, по мнению Марочко, российские военные имеют возможность перерезать линии снабжения киевских силовиков в упомянутом населенном пункте, что вынудит их отступить на линию Краматорск - Славянск - Дружковка.