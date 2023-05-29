Корвет "Громкий" провел через Малаккский и Сингапурский проливы ледокол "Евпатий Коловрат"

Ледокол совершает межфлотский переход из Санкт-Петербурга в свой будущий пункт постоянного базирования Петропавловск-Камчатский

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел через Малаккский и Сингапурский проливы ледокол "Евпатий Коловрат". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ТОФ.

"Корвет "Громкий" в ходе выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) обеспечил безопасную проводку через Малаккский и Сингапурский проливы новейшего ледокола "Евпатий Коловрат", построенного для ТОФ", - отмечается в сообщении.

Ледокол совершает межфлотский переход из Санкт-Петербурга в свой будущий пункт постоянного базирования на Камчатке - Петропавловск-Камчатский. Маршрут перехода проходил через Средиземное море и Индийский океан.

Экипаж корвета "Громкий" провел ледокол через проливы с интенсивным движением судов. Накануне встречи и сопровождения ледокола "Евпатий Коловрат" на корвете были проведены тренировки по отражению нападения морских диверсантов с выставлением на верхних палубах внештатных постов по противодействию диверсионным силам и средствам условного противника.

Корвет "Громкий" выполняет задачи в АТР в соответствии с утвержденным планом ТОФ. Также в дальнем морском походе действуют корвет "Совершенный" и средний морской танкер "Печенга". По прибытии на Камчатку ледокол "Евпатий Коловрат" будет введен в состав ТОФ и продолжит нести службу в зоне ответственности войск и сил на северо-востоке России.