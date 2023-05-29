На Запорожье сообщили о пресечении попытки ВСУ зайти в населенный пункт Лобковое

По мнению председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, украинские войска пытаются "создать иллюзию присутствия", чтобы ВС РФ оттянули больше сил именно на этот участок фронта

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Силы РФ предотвратили новую попытку украинских войск зайти в населенный пункт Лобковое в Запорожской области.

Об этом сообщил в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Пресечена очередная попытка боевиков ВСУ зайти в Лобковое Запорожской области, - написал он в своем Telegram-канале. - Это далеко не первый подобный случай на данном участке запорожского фронта".

По мнению Рогова, украинские войска пытаются "создать иллюзию присутствия", чтобы ВС РФ оттянули больше сил именно на этот участок фронта. "Но наша разведка благодаря БПЛА, тепловизорам и другим современным техническим средствам, закупаемым за счет народной помощи, все видит", - подчеркнул он.

20 января в Минобороны РФ проинформировали о взятии под контроль населенного пункта Лобковое в Запорожской области.