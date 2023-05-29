МО РФ сообщило об уничтожении за сутки до 145 военных ВСУ на донецком направлении

В районе населенного пункта Максимильяновка Донецкой Народной Республики также уничтожены два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск за сутки уничтожили до 145 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск в течение суток уничтожено до 145 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-30", - заявил Конашенков.

Он также сообщил, что в районе населенного пункта Орловка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. "В районе населенного пункта Максимильяновка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - добавил Конашенков.