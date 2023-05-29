29 мая, 11:17,
обновлено 29 мая, 11:25
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало об ударе по аэродромам ВСУ

© Минобороны России

Поражены командные пункты, авиатехника и хранилища с вооружением и боеприпасами, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Войска РФ ударом высокоточного оружия уничтожили объекты на аэродромах ВСУ, поражены командные пункты, авиатехника и хранилища с вооружением и боеприпасами.

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Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ", - сказал он. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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