29 мая, 11:18,
обновлено 29 мая, 11:27
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

© Минобороны России

За сутки они составили до 140 военных, 10 автомобилей, 2 гаубицы Д-30 и склад боеприпасов в ДНР

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские войска за сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях до 140 военных, а также склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Малиновка, Белогорье и Каменское Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях уничтожено до 140 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, а также 2 гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Отрадное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказал Конашенков. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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