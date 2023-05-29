Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях

За сутки они составили до 140 военных, 10 автомобилей, 2 гаубицы Д-30 и склад боеприпасов в ДНР

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские войска за сутки уничтожили на южнодонецком и запорожском направлениях до 140 военных, а также склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Малиновка, Белогорье и Каменское Запорожской области.

"За сутки на данных направлениях уничтожено до 140 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, а также 2 гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Отрадное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сказал Конашенков.