29 мая, 11:18,
обновлено 29 мая, 11:25
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении до 55 военных на краснолиманском направлении

© Минобороны России

Также ликвидирована САУ "Гвоздика" и гаубица Д-20

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Авиация и артиллерия группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 55 военных, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По данным Конашенкова, всего за сутки на этом направлении уничтожено "до 55 украинских военнослужащих, 2 пикапа, гаубица Д-20, а также САУ "Гвоздика". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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