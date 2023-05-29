29 мая, 11:21,
обновлено 29 мая, 11:26
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта 110-й мехбригады ВСУ

© Минобороны России

Также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в районе Авдеевки в ДНР поразили командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены: командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация