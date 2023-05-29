МО РФ сообщило о поражении командно-наблюдательного пункта 110-й мехбригады ВСУ

Также уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в районе Авдеевки в ДНР поразили командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й мехбригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены: командно-наблюдательный пункт подразделения и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.