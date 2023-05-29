Средства ПВО РФ за сутки перехватили три ракеты Storm Shadow

Также перехвачены 13 снарядов РСЗО HIMARS, сбиты 14 беспилотников ВСУ, рассказали в Минобороны РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили три ракеты Storm Shadow, 13 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сбили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка, Новодружеск, Пшеничное Луганской Народной Республики, Ясное Донецкой Народной Республики, Васильевка, Любимовка и Константиновка Запорожской области.

Он добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 371 беспилотный летательный аппарат, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 324 танка и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 934 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 527 единиц специальной военной автомобильной техники.