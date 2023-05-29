Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

Они составили до 65 военных, 3 автомобиля и 2 гаубицы Д-20 и Д-30

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ пресекли за прошедшие сутки действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области и ЛНР.

Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сообщил он, говоря о ситуации на купянском направлении.

По словам Конашенкова, потери противника на этом направлении за сутки составили "до 65 украинских военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30".