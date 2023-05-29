29 мая, 11:23,
обновлено 29 мая, 11:32
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении ангара с вооружением бригады теробороны ВСУ в Херсонской области

© Минобороны России

Также поражены 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки поразили ангар с вооружением и техникой бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

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Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Берислав Херсонской области поражен ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны", - сказал он.

Всего, по словам Конашенкова, за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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