В Омске для подготовки бойцов к СВО открыли школу спецназа "Альфа"

Бойцов учат основам управления квадрокоптерами, боевой подготовке и стрельбе

ОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Единственная в Сибири школа спецназа "Альфа", где заключивших контракт на участие в специальной военной операции жителей Омской области обучают военному искусству, открылась в Омске. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь врио губернатора Омской области Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

"У нас в Омске открылась школа спецназа "Альфа". Это единственное подобное учреждение в Сибири, где будущих участников специальной военной операции обучают ветераны, прошедшие горячие точки", - рассказала Ахвердиева.

Хоценко в своем Telegram-канале отметил, что подготовка в школе ведется по направлениям, которые востребованы в зоне спецоперации: основам управления квадрокоптерами, боевой подготовке, стрельбе и многим другим.

Врио губернатора также добавил, что в понедельник правительство Омской области приняло решение дополнительно выплачивать из бюджета региона по 100 тыс. рублей контрактникам, которые заключили договор с Министерством обороны РФ с марта этого года. Выплату могут получить и жители других регионов, которые подписали контракт в пунктах отбора Омской области.