29 мая, 17:10
Военная операция на Украине

В Омске для подготовки бойцов к СВО открыли школу спецназа "Альфа"

Бойцов учат основам управления квадрокоптерами, боевой подготовке и стрельбе

ОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Единственная в Сибири школа спецназа "Альфа", где заключивших контракт на участие в специальной военной операции жителей Омской области обучают военному искусству, открылась в Омске. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь врио губернатора Омской области Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

"У нас в Омске открылась школа спецназа "Альфа". Это единственное подобное учреждение в Сибири, где будущих участников специальной военной операции обучают ветераны, прошедшие горячие точки", - рассказала Ахвердиева.

Хоценко в своем Telegram-канале отметил, что подготовка в школе ведется по направлениям, которые востребованы в зоне спецоперации: основам управления квадрокоптерами, боевой подготовке, стрельбе и многим другим.

Врио губернатора также добавил, что в понедельник правительство Омской области приняло решение дополнительно выплачивать из бюджета региона по 100 тыс. рублей контрактникам, которые заключили договор с Министерством обороны РФ с марта этого года. Выплату могут получить и жители других регионов, которые подписали контракт в пунктах отбора Омской области. 

Теги:
РоссияОмская областьВоенная операция на УкраинеХоценко, Виталий Павлович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация