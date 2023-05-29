Силы ПВО Сирии сбили из "Бука" две из шести сброшенных Израилем на Дамаск бомб

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов сообщил о повреждении складов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Сирийские силы ПВО сбили из комплексов "Бук-М2Э" две из шести авиабомб, сброшенных израильскими самолетами на окрестности Дамаска. Повреждены два склада, жертв нет, сообщил в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

По его словам, 28 мая в 23:45 мск два тактических истребителя F-15 ВВС Армии обороны Израиля нанесли удар из воздушного пространства оккупированных Голанских высот шестью управляемыми авиабомбами типа GBU-39 по объектам в окрестностях Дамаска.

"Дежурными силами ПВО вооруженных сил Сирийской Арабской Республики из комплексов российского производства "Бук-М2Э" две авиабомбы были сбиты. В результате израильского авиаудара повреждено два складских помещения. Жертв и пострадавших нет", - сказал контр-адмирал.