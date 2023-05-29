29 мая, 19:42

В СФ считают необходимым увеличение присутствия России в Приднестровье и странах ОДКБ

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что к этому приводит усиление враждебной политики Вашингтона в отношении Москвы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия в текущей международной обстановке должна усилить свое присутствие в странах ОДКБ, Абхазии и Южной Осетии, а также в Приднестровье, считает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Усиление враждебной политики США против России приводит к необходимости создания российских военных баз за рубежом. В период холодной войны СССР имел разветвленную сеть военных баз в Восточной Европе, а также в Юго-Восточной Азии (Вьетнам) и на Кубе. В текущей обстановке Россия обязана усилить свое присутствие в государствах ОДКБ, а также в признанных РФ республиках Абхазия и Южной Осетия, как и в самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республике", - сказал Бондарев ТАСС в понедельник. 

Теги:
РоссияБондарев, Виктор Николаевич
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