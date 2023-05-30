Эксперт рассказал о продвижении российских войск на купянском направлении

По словам военного эксперта из ЛНР, полковника Виталия Киселева, позиции противника расположены на расстоянии выстрела из танка

ЛУГАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие активно продвигаются на купянском направлении, на отдельных участках фронта расстояние до позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) сократилось до 5-6 км. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев.

"На купянском направлении российская армия имеет успешное продвижение для занятия выгодных позиций. <...> Расстояние от наших позиций до противника на купянском направлении - примерно прямой выстрел из танка, это 5-6 км", - сказал он.

Киселев отметил, что российским военнослужащим в продвижении на купянском направлении помогает артиллерия. "На отдельных участках используется "Солнцепек" (тяжелые огнеметные системы - прим. ТАСС): там, где нет населенных пунктов и имеются взводные опорные пункты противника, а также его техника", - рассказал он.

Ранее Киселев сообщил, что российские войска регулярно продвигаются в сторону Купянска на 100-200 м.