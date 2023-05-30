РФ и Белоруссия разрабатывают лазерный модуль большой мощности для уничтожения дронов

Ожидается, что рабочий прототип системы будет готов в 2023 году

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Белорусское предприятие "Научно-технический центр "Лэмт" совместно с двумя российскими научно-исследовательскими институтами разрабатывает лазерный модуль мощностью 100 кВт для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на больших расстояниях. Как сообщил ТАСС представитель белорусской компании, прототип устройства будет готов в 2023 году.

"Имеем совместный проект с двумя научно-исследовательскими институтами из России. Делаем очень мощную и совершенную систему - лазер для борьбы с беспилотниками. Речь идет о поражении дронов на расстоянии десятков километров. "Гиперболоид инженера Гагарина" читали? Вот она тоже будет поражать лучом лазера беспилотник", - сказал он, уточнив, что мощность системы составит 100 кВт.

Как отметил представитель "Лэмт", программа сотрудничества с российскими предприятиями рассчитана на два года, рабочий прототип системы будет готов в 2023 году.

Ранее в компании рассказали ТАСС о разработке модуля, который с помощью лазерного луча уничтожает дроны на расстоянии до 1,5 км. Система мощностью 30 кВт оснащена комплексом обнаружения и идентификации типа беспилотников, способна сама сопровождать цели и уничтожать их лазерным лучом вне зависимости от скорости. Может устанавливаться на машины, а также транспортироваться в контейнере. Первый опытный образец успешно показал себя во время испытаний одним из заказчиков из Ближневосточного региона.

О лазерных системах противодействия дронам

На сегодняшний день системы борьбы с дронами, основанные на лазерах мощностью до 100 кВт включительно, есть у нескольких стран. Так, в мае израильская компания Rafael Advanced Defense Systems продемонстрировала палубную версию своего комплекса противовоздушной обороны Iron Beam с лазером мощностью 100 кВт. В марте японская Kawasaki Heavy Industries сообщила о разработке системы мощностью в 100 кВт. Об успешных испытаниях комплекса ПВО для сухопутных войск с лазером мощностью 50 кВт в январе сообщила американская Lockheed Martin.

Несколько стран обладают менее мощными прототипами, в основном базирующимися на мобильных платформах. Турецкое орудие Jarmol разработки Исследовательского центра передовых технологий в области информатики и информационной безопасности турецкого института Tubitak Bilgem смонтировано на мобильном шасси и обладает мощностью 5 кВт. Подобная разработка мощность 30 кВт есть и у Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (China Aerospace Science and Industry Corporation, CASIC). Во Франции успешные испытания прошло устройство Helma-P, разработанное французским концерном CILAS (входит в группу компаний Ariane) и оснащенное лазером мощностью в 2 кВт.

В США проходит испытания лазерный комплекс ПВО малой дальности на базе боевой бронированной машины Stryker, в основе которого, предположительно, лазерный модуль мощностью 50 кВт. Помимо этого, управление по ускоренным разработкам и развитию критически важных технологий Сухопутных войск (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, RCCTO) ведет работу над компактным боевым лазером мощностью 20 кВт для оснащения армейского внедорожника пехотного отделения ISV (Infantry Squad Vehicle) производства General Motors Defense.