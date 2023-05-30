Самолеты группировки "Запад" нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад ВСУ

Российские военные также сорвали две попытки проведения ротаций противника на передовых позициях

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Самолеты и вертолеты группировки "Запад" нанесли удары по пунктам временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Экипажи многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 и ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации и районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны", - уточнил он.

По его словам, в ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" уничтожены два минометных расчета противника в районах населенных пунктов Лукашевка и Синьковка.

Сорваны две попытки проведения ротаций подразделений ВСУ на передовых позициях в полосе обороны 1-й танковой армии.

Огнем из гаубиц "Мста-С" уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Железный мост, а расчетами зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат "Фурия" ВСУ.