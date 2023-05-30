В ЛНР сообщили о случаях дезертирства в ВСУ на краснолиманском направлении

По данным подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, украинское командование, узнав о случаях дезертирства, оперативно перебросило подкрепление на этот участок фронта

ЛУГАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставляли свои позиции на краснолиманском направлении после ударов, нанесенных Вооруженными силами России. Об этом ТАСС во вторник сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

"На краснолиманском направлении после нанесенного удара ВС РФ по подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка и Невский отмечено самовольное оставление украинскими боевиками позиций", - сказал он.

По словам Марочко, командование ВСУ, узнав о случаях дезертирства, оперативно перебросило подкрепление на упомянутый участок фронта. "Также, исходя из радиоперехватов, украинским командованием объявлен поиск бежавших численностью до взвода", - добавил он.

В понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что авиация и артиллерия группировки войск "Центр" за сутки уничтожили на краснолиманском направлении до 55 военных и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" ВС Украины.