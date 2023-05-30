30 мая, 06:24,
обновлено 30 мая, 06:31

Минобороны РФ: Киев ударил по Москве восемью беспилотниками, все они сбиты

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

В ведомстве назвали произошедшее террористической атакой

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, задействовав восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ, подчеркнув, что все дроны противника были поражены.

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"Сегодня утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве", - сказали в ведомстве. Уточняется, что в атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

"Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье", - сказали в министерстве. 

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© Информационное агентство ТАСС
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