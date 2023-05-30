ВС РФ уничтожили гаубицу Д-30 и минометный расчет на херсонском направлении

Трое военных ВСУ погибли, четверо ранены, сообщил представитель экстренных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ уничтожили артиллерийским огнем миномет калибра 120 мм с расчетом, а также гаубицу Д-30 на херсонском направлении.

Об этом сообщил во вторник журналистам представитель экстренных служб региона.

"Ночью артиллерийским огнем в районе н. п. Гончарное уничтожена 122 мм гаубица Д-30 с боекомплектом. Потери - трое погибших военных ВСУ, четверо получили ранения различной степени тяжести", - сообщил он.

Кроме того, артиллерийским ударом в районе населенного пункта Тягинка уничтожен миномет калибра 120 мм с боекомплектом и расчетом. Пятеро военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения.