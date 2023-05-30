В ЛНР заявили, что ВСУ попытались пойти в наступление под Артемовском

Российские силы отразили атаку, сообщил военный эксперт, полковник Виталий Киселев

ЛУГАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Подразделения украинской армии накануне попытались пойти в наступление севернее Артемовска (украинское название - Бахмут) в ДНР, но российские силы отразили атаку. Об этом ТАСС во вторник сообщил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

"Накануне у противника были попытки продвинуться севернее Артемовска на наши позиции, но там наши ребята их отразили", - сказал он.

Киселев сообщил, что после потери контроля над Артемовском противник "бьет по городу куда глаза глядят". "Противник не может смириться с тем, что Артемовск наш, что он освобожден. <…> ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) бьют по многоквартирным домам, бьют по частному сектору, где еще есть мирные жители. <…> Таким образом пытаются уничтожить Артемовск до основания", - рассказал он.

В понедельник советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские войска не пытаются отбить Артемовск, но продолжают обстрелы западных окраин города.

Артемовск расположен на севере ДНР. Он был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе, одним из самых мощных оборонительных рубежей Вооруженных сил Украины. Бои за город начались 1 августа 2022 года, а завершились 20 мая 2023 года. Битва стала одной из самых масштабных в ходе СВО.