30 мая, 08:32

Губернатор Севастополя предупредил жителей о стрельбе во время тренировки флота

Маневры будут проводиться в районе Камышовой бухты

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 мая. /ТАСС/. Громкие звуки, которые могут слышать жители Севастополя, вызваны тренировкой расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота (ЧФ), которая сопровождается практической стрельбой. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"С 11:00 мск в районе Камышовой бухты флот проводит тренировку расчетов ППДО с практической стрельбой. В городе все спокойно", - написал он.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Последняя атака совершена 25 мая. Два беспилотника были сбиты, еще несколько заглушены и посажены силами радиоэлектронной борьбы. Никакие объекты в городе не пострадали. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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