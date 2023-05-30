В ЛНР заявили, что ВСУ пытались отбить позиции в районе Кременной, но были разбиты

По словам военного эксперта, полковника Виталия Киселева, на месте уже вторые сутки лежат тела погибших украинских военных, которых ВСУ не может эвакуировать из-за непогоды

ЛУГАНСК, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пару дней назад пытались завладеть утраченной позицией в Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), однако потерпели неудачу. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил военный эксперт из ЛНР, полковник Виталий Киселев.

"Группа украинских солдат - численностью не больше 15 человек - с одной единицей бронетехники под Кременной попыталась завладеть некой утраченной ими позицией, на которой нет даже наших подразделений, но выстрелы из нашей гаубицы не оставили им никакого шанса продвигаться дальше", - отметил он.

По словам Киселева, на месте уже вторые сутки лежат тела погибших украинских военных, которых ВСУ не может эвакуировать из-за непогоды. "Наверное боятся, что там идут сильные дожди, что они не смогут там проехать, да и эвакуационные машины у них на данный момент отсутствуют", - сказал он.

Киселев отметил, что на сватовско-кременском направлении российские военнослужащие ведут контрбатарейную борьбу.