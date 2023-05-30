Шойгу заявил, что ВСУ за месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих и более 400 танков

Министр обороны РФ также добавил, что за это же время перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за последний месяц свыше 16 тыс. военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков и других бронемашин. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тыс. военнослужащих, 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов", - сказал он на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.

Министр также добавил, что за это же время перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.