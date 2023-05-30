30 мая, 10:21,
обновлено 30 мая, 10:26

Шойгу заявил, что российские войска перехватили за месяц 29 ракет Storm Shadow

© Минобороны России

О том, что российские средства ПВО сбили такую ракету, впервые сообщалось 15 мая

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские войска перехватили и уничтожили за месяц 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве во вторник.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Он отметил, что за этот месяц потери противника составили свыше 16 тыс. военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков и других бронемашин. "Кроме того, перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow", - отметил Шойгу.

11 мая о передаче Киеву крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. 13 мая сообщалось о применении этих ракет для обстрела Луганска. 15 мая Министерство обороны РФ впервые информировало о том, что российские средства ПВО сбили ракету Storm Shadow. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация