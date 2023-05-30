Шойгу заявил, что российские войска перехватили за месяц 29 ракет Storm Shadow

О том, что российские средства ПВО сбили такую ракету, впервые сообщалось 15 мая

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские войска перехватили и уничтожили за месяц 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве во вторник.

Он отметил, что за этот месяц потери противника составили свыше 16 тыс. военнослужащих, 16 самолетов и более 400 танков и других бронемашин. "Кроме того, перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow", - отметил Шойгу.

11 мая о передаче Киеву крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow сообщил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. 13 мая сообщалось о применении этих ракет для обстрела Луганска. 15 мая Министерство обороны РФ впервые информировало о том, что российские средства ПВО сбили ракету Storm Shadow.