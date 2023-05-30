Шойгу заявил, что Киев использует вооружение НАТО для терактов против граждан РФ

По словам министра обороны, российские силы "максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Киев с использованием вооружения НАТО продолжает наносить удары по социальным объектам, а также проводит теракты против граждан РФ. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Наши вооруженные силы максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков", - сказал он на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.

Так, министр напомнил о проведении 22 мая контртеррористической операции на территории Белгородской области. Он добавил, что тогда было ликвидировано свыше 70 украинских диверсантов, а также несколько единиц техники. Шойгу также отметил террористическую акцию, проведенную Киевом во вторник утром в отношении гражданских объектов Московского региона. Как ранее сообщили в Минобороны, в ней было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все были поражены.

По словам главы ведомства, военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход специальной военной операции (СВО), она лишь затягивает боевые действия. "Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции", - отметил он.