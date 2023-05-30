30 мая, 10:27

Шойгу: аварийность по причинам человеческого фактора практически исключена в ВВС РФ

© Минобороны России

По словам министра обороны, продолжается работа по вводу в строй инновационной системы сбора, обработки и доведения информации об авиасобытиях

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Мероприятия по обеспечению безопасности полетов позволили практически исключить аварийность по причине человеческого фактора в Военно-воздушных силах (ВВС) РФ в первом полугодии 2023 года. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Проводимые мероприятия позволили в первом полугодии текущего года практически исключить аварийность по причине так называемого человеческого фактора", - сказал он на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.

По словам Шойгу, продолжается работа по вводу в строй инновационной системы сбора, обработки и доведения информации об авиационных событиях. "Планируем в ближайшее время подключить к ней федеральные органы исполнительной власти, имеющие в эксплуатации государственные воздушные суда", - добавил министр обороны РФ. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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