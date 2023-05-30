30 мая, 10:29
Военная операция на Украине

Шойгу: ВС РФ совершенствуют применение авиации в ходе СВО

© Минобороны России

По словам министра обороны, часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют оперативного реагирования на возникающие угрозы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ совершенствуют способы применения авиации в ходе специальной военной операции, оперативно реагируя на возникающие угрозы.

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Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В ходе специальной военной операции совершенствуются способы применения авиации. Осваиваются новая техника и средства поражения. Часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют от нас оперативного реагирования на возникающие угрозы. В связи с этим мы задействуем новые подходы к подготовке авиационного персонала, внедряем в учебный процесс полученный боевой опыт, совершенствуем критерии оценки мероприятий боевой подготовки и безопасности полетов", - сказал он на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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