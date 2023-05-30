Шойгу: ВС РФ совершенствуют применение авиации в ходе СВО

По словам министра обороны, часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют оперативного реагирования на возникающие угрозы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ совершенствуют способы применения авиации в ходе специальной военной операции, оперативно реагируя на возникающие угрозы.

Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В ходе специальной военной операции совершенствуются способы применения авиации. Осваиваются новая техника и средства поражения. Часто меняющаяся обстановка и использование противником различных видов вооружений западного производства требуют от нас оперативного реагирования на возникающие угрозы. В связи с этим мы задействуем новые подходы к подготовке авиационного персонала, внедряем в учебный процесс полученный боевой опыт, совершенствуем критерии оценки мероприятий боевой подготовки и безопасности полетов", - сказал он на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.