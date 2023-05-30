30 мая, 10:21
Военная операция на Украине

Шойгу отметил массовый героизм военных при выполнении задач СВО

© Минобороны России

Военнослужащие действуют самоотверженно и решительно, сказал министр обороны

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил массовый героизм, стойкость и мужество российских военнослужащих, проявляемые при выполнении задач специальной военной операции.

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"Хочу отметить, что в ходе специальной военной операции наши военнослужащие действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании в ведомстве, которое состоялось во вторник.

Министр напомнил, что ранее по решению верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ 155-я бригада морской пехоты награждена орденом Жукова.

Почетные наименования "гвардейские" были присвоены 291-й артиллерийской бригаде, 55-му отдельному вертолетному Севастопольскому ордена Кутузова полку и 50-му самоходному артиллерийскому полку. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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