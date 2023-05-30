30 мая, 10:22

Шойгу: ВС РФ отслеживают поставки западного вооружения Украине и наносят по нему удары

© Минобороны России

За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве, отметил глава российского Минобороны

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российские войска отслеживают пути поставок западного вооружения Украине и наносят по нему удары. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"Наращиваются поставки Украине техники и вооружения. Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при выявлении наносим удары. За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве", - сказал он на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.

Министр также отметил, что западные страны требуют от Киева перейти к полномасштабным наступательным действиям, несмотря на значительные потери Вооруженных сил Украины. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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