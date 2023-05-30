Шойгу заявил, что ходовые испытания крейсера "Адмирал Нахимов" наметили на конец 2023 года

После сдачи в эксплуатацию крейсер продолжит выполнять задачи в составе Северного флота

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Ходовые испытания тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" намечены на конец 2023 года. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года. После сдачи в эксплуатацию крейсер продолжит выполнять задачи в составе Северного флота. Сегодня наметим меры, которые позволят завершить модернизацию крейсера к концу 2024 года", - сказал Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

По его словам, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет строительство и ремонт 62 кораблей для Военно-морского флота (ВМФ) РФ. Работы по пяти подводным лодкам и шести надводным кораблям находятся на завершающем этапе, уточнил Шойгу.

Модернизация ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон".