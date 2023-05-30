30 мая, 10:22

Шойгу: при подготовке к летнему периоду обучения ВС провели свыше 2,5 тыс. мероприятий

© Минобороны России

По словам министра обороны, в период учебы основные усилия будут сосредоточены на подготовке личного состава и органов управления, боевом слаживании вновь формируемых объединений, соединений и воинских частей

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Министерство обороны России провело более 2,5 тыс. мероприятий при подготовке к летнему периоду обучения вооруженных сил, который начнется 1 июня. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"1 июня в вооруженных силах начинается летний период обучения. Ему предшествовала основательная подготовительная работа. Проведено свыше двух с половиной тысяч мероприятий", - сказал он на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.

По словам министра обороны, в период учебы основные усилия будут сосредоточены на подготовке личного состава и органов управления, боевом слаживании вновь формируемых объединений, соединений и воинских частей. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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